Juve-Milan ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Juve-Milan, la cronaca

Big match all'Allianz Stadium tra Juventus e Milan. I bianconeri sono reduci dalla sfida di Coppa Italia con la Lazio che gli ha permesso di qualificarsi alla finalissima della competizione. La squadra di Allegri cerca la vittoria per avvicinarsi al secondo posto occupato dal Milan, con il successo in campionato che manca dallo scorso 7 aprile. Non è un momento facile per il Milan che nell'ultima giornata ha perso il derby con l'Inter, dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano della Roma. La squadra di Pioli cerca il riscatto per consolidare la seconda piazza.