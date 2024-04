Inter-Torino diretta ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Indisponibili: Acerbi, Dimarco. Squalificati: Dumfries. Diffidati: Mkhitaryan. Allenatore: Inzaghi.

La probabile formazione di Juric

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Tameze, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria. A disposizione: Gemello, Popa, Lovato, Ilic, Lazaro, Muntu, Savva, Balcot, Kabic, Okereke, Pellegri.

Indisponibili: Schuurs, Djidji, Gineitis, Sazonov. Squalificati: Linetty. Diffidati: Lovato. Allenatore: Juric.

Inter-Torino, la cronaca

L'euforia post derby in archivio per l'Inter. Testa al campo e alla prossima partita. Avversario di giornata sarà il Torino di Juric che sognava l'Europa ma l'obiettivo ora è più distante. L'Inter, invece, il suo obiettivo l'ha già raggiunto. Lunedì ha battuto il Milan conquistando lo scudetto e la seconda stella. Quella di oggi sarà una gara molto attesa soprattutto per la festa e le emozioni, ma ci sono novanta minuti ancora tutti da vivere per le due squadre.

