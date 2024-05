Sassuolo-Inter diretta: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Il sabato di Serie A si chiuderà con la sfida tra Sassuolo e Inter . I nerazzurri arrivano al Mapei Stadium da campioni d'Italia , ma Inzaghi non vuole far abbassare la guardia ai suoi. I ragazzi di Ballardini sono ancora in lotta salvezza : giornata dopo giornata le speranze vengono meno, ma i neroverdi non mollano.

Sassuolo-Inter, l'orario

Sassuolo-Inter andrà in scena oggi, sabato 4 maggio, alle ore 20.45 allo "Mapei Stadium".

Dove vedere Sassuolo-Inter in diretta tv

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Playstation e XBox. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio.

Dove vedere Sassuolo-Inter in streaming

Sassuolo-Inter sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Per quest'ultima, l'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio.