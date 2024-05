Monza-Lazio diretta, segui la partita di Serie A LIVE

17:40

Lazio, Tudor avvisa i suoi

Igor Tudor conosce bene le insidie della partita, queste le sue parole in conferenza stampa: "Mi aspetto una partita tosta, super difficile. Dipenderà dal Monza. Palladino lo conosco dai tempi in cui giocava nella Primavera della Juve. Hanno qualità in attacco".

17:33

Immobile alla ricerca del gol

L’ultimo gol di Immobile, oggi titolare, risale al 10 febbraio, trasferta di Cagliari. Sembrava un nuovo inizio. Forse la prova più bella del suo campionato. Era ruggente e ispirato in profondità dai lanci di Cataldi. Quattro giorni dopo avrebbe trascinato la Lazio in Champions, stendendo su rigore il Bayern Monaco. Un assist per Isaksen e una buona prestazione con il Bologna alla terza di seguito in una settimana, poi il buio.

17:27

Lazio, obiettivo Europa

La Lazio di Tudor è in piena corsa per un importante piazzamento europeo: con un successo, Immobile e compagni scavalcherebbero momentaneamente l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che avrebbe due partite in meno, e si porterebbero a -1 dalla Roma di De Rossi, che non avrà vita facile contro la Juventus a tre giorni dal brutto ko in Europa League con il Bayer Leverkusen. In tanti sotto esame in vista dell'estate, dal capitano a Luis Alberto.

17:16

L'obiettivo del Monza è chiaro

Il Monza di Raffaele Palladino arriva a questo appuntamento con 44 punti all'attivo, ma con due pareggi e tre sconfitte alle spalle. Obiettivo salvezza già ampiamente in archivio, ma c'è voglia di chiudere dalla parte sinistra della classifica e arrivare tra le prime dieci. Per farlo, però, è necessaria una vittoria, che consentirebbe ai brianzoli di agganciare il Torino di Ivan Juric.

17:10

Monza-Lazio, formazioni ufficiali

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Mari, Kyriakopoulos; Colpani, Bondo; Carboni, Pessina, Zerbin; Djuric.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.

16:48

La probabile formazione di Tudor

16:45

Manca sempre meno a Monza-Lazio

Tra poco più di un'ora scenderenno in campo le due squadre: calcio d'inizio alle 18. A breve le formazioni ufficiali della partita.

U-Power Stadium - Monza