Empoli-Frosinone 0-0: un punto a testa per Nicola e Di Francesco

EMPOLI - Termina 0-0 lo scontro salvezza tra l' Empoli e il Frosinone . Nel match dello stadio 'Castellani' , valido per la 35ª giornata di Serie A , Nicola e Di Francesco si dividono la posta in palio e restano appaiati al quart'ultimo posto in classifica, a quota 32 punti e a +3 sulla zona retrocessione.

Caprile ferma il Frosinone

Parte bene la squadra di Di Francesco che sfiora il vantaggio già al 6' con Mazzitelli: conclusione di prima intenzione del centrocampista sulla quale è attento Caprile. I giallazzurri fanno la partita ma il gol lo trova l'Empoli con Gyasi, poi annullato dall'arbitro Doveri, per una posizione di fuorigioco dell'ex Spezia. Scampato il pericolo, il Frosinone si riversa in avanti e va vicino all'1-0 con Cheddira in due occasioni ma un ottimo Caprile sale ancora in cattedra e salva i suoi. Nella ripresa il Frosinone fa la partita, spinge trascinato da un buon Barrenechea (ammonito e diffidato salterà la partita con l'Inter) ma non riesce a sbloccare il risultato.

