Salernitana-Atalanta diretta ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Salernitana-Atalanta, la cronaca

Reduce dalla semifinale d'andata di Europa League, l'Atalanta - due vittorie di fila in campionato - fa visita alla Salernitana già retrocessa. In palio punti preziosi per continuare a inseguire la Champions League. In questo momento i nerazzurri sono al sesto posto, a -3 dalla Roma e anche con la gara contro la Fiorentina da dover recuperare. In caso di vittoria sarebbe aggancio ai giallorossi e dunque al quinto posto. La Salernitana, invece, in stagione ha raccolto appena 15 punti ed è già aritmeticamente in Serie B.