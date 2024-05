Serie A, anticipi e posticipi 37ª giornata: date e orari

È ufficiale il programma di anticipi e posticipi della penultima giornata di Serie A. Le partite valide per la trentasettesima giornata di campionato verranno disputate tra venerdì 17 e lunedì 20 maggio prossimi. L'Atalanta giocherà sabato 18 a Lecce per avere un giorno in più di riposo in vista della finale di Europa League in programma mercoledì 22 a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Di conseguenza, ne avrà uno in meno per recuperare energie in vista del match di campionato, che è a questo punto in calendario a tre giorni dala finale di Coppa Italia: mercoledì 15 maggio a Roma contro la Juventus.