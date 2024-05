Napoli-Bologna diretta: Posch raddoppia LIVE

NAPOLI - Allo ' Stadio Diego Armando Maradona ', il Napoli di Francesco Calzona ospita l' ambizioso Bologna di Thiago Motta , in occasione della 36esima giornata di Serie A (calcio d'inizio ore 18:00 ). Gli azzurri scendono in campo con l'obiettivo di centrare almeno la qualificazione alla prossima Europa League , gli emiliani vogliono invece ottenere il pass per la Champions League . Segui la diretta della partita .

18:43

41' - Lobotka pericoloso

Lobotka ci prova da fuori, il tiro si abbassa solo all'ultimo e il pallone colpisce la parte alta della rete. Buona occasione per gli azzurri.

18:40

38' - Scintille in campo

Zirkzee-Juan Jesus, scintille tra loro due. Deve arrivare Pairetto per far tornare la calma.

18:35

33' - Giallo per Kvaratskhelia

Kvaratskhelia cade un po' strattonato da Posch, ma Pairetto non fischia. Il giocatore del Napoli protesta platealmente e si becca il giallo.

18:28

27' - Olivera pericoloso

Angolo da sinistra e colpo di testa di Olivera: palla di poco alta, si dispera l'esterno azzurro. Il Napoli ha comunque reagito al doppio svantaggio.

18:23

21' - Politano sbaglia il rigore

Ravaglia indovina l'angolo e rigore parato! Politano sbaglia dal dischetto. Napoli-Bologna 0-2, i padroni di casa non riescono ad accorciare.

18:22

20' - Rigore per il Napoli

Osimhen a terra, colpito da dietro da Freuler. Azione iniziata da Di Lorenzo con un cross dalla destra.

18:16

14' - Fischi al Maradona

Calzona cerca di dare la scossa ai suoi dopo questo inizio terribile. Dagli spalti arrivano tanti fischi.

18:14

12' - Il Bologna raddoppia con Posch

Incredibile al Maradona, inizio shock del Napoli. Il Bologna da angolo, con un colpo di testa di Posch, raddoppia. Napoli-Bologna 0-2.

18:12

9' - Gol del Bologna con Ndoye

Cross da sinistra di Odgaard, deviazione di Olivera e sulla linea Ndoye la spinge in rete. Rossoblù avanti dopo un buon inizio.

18:07

5' - Bologna subito aggressivo

Possesso palla degli ospiti che porta al tiro Calafiori: tiro di sinistro debole che finisce fuori.

18:01

1' - Inizia Napoli-Bologna!

Al via la sfida del Maradona: il primo pallone del match lo muove la squadra di Thiago Motta.

17:55

Bologna, Thiago Motta: "Contiamo su Odgaard e Urbanski"

Le dichiarazioni del tecnico rossoblù ai microfoni di Dazn: "Cosa possono portare Odgaard e Urbanski? Jens l'ho visto bene durante la settimana. Come punta centrale ha fatto molto bene, giocando da esterno destro anche e giocherà titolare. Kacper è dal primo giorno di lavoro che lo vedo bene e delle volte ha giocato perché era il suo momento. Partita di oggi? Difficile, dobbiamo difenderci bene perché davanti abbiamo una squadra di grande qualità. Kacper è uno di quei giocatori con grande qualità per fare quel tipo di partita".

17:49

Napoli, Calzona sorride: recuperato Mario Rui

Il tecnico azzurro recupera il portoghese per la sfida contro il Bologna. L'ex Empoli era in forte dubbio per il riacutizzarsi di una gonalgia ma è pienamente recuperato e partirà inizialmente dalla panchina.

17:45

Napoli, Calzona: "Ci siamo allenati bene. Bologna strepitoso"

Le parole dell'allenatore azzurro ai microfoni di Dazn: "La squadra si è allenata bene. Sono contento perché ultimamente sto vedendo impegno e applicazione. Sono fiducioso. Cosa mi piace del Bologna? Intanto bisogna fare i complimenti alla società e all'allenatore erché stanno facendo un campionato strepitoso. Hanno una squadra giovane, un'identità chiara e in campo si vede una squadra che pensa tutta allo stesso modo. Questo è merito della mentalità inculcata dall'allenatore, per cui mi piace tutto. La cosa che però mi piace di più è che c'è molta gioventù".

17:35

Napoli, Spalletti torna sull'addio: "Perdono, ma non dimentico"

Criptiche parole da parte del commissario tecnico della Nazionale sulla chiusura dell'esperienza partenopea: "Ho avuto i miei motivi". (LE SUE PAROLE)

17:30

Napoli senza pace, Calzona perde un titolare per il Bologna

Gli azzurri sfideranno i rossoblù di Thiago Motta senza un titolarissimo. (I DETTAGLI)

17:20

Aebischer prima di Napoli-Bologna: "Per noi un bene affrontare le big"

Dal rapporto con Thiago Motta alla partita del Maradona, fondamentale in chiave Champions: le parole del mediano rossoblù. (APPROFONDISCI)

17:10

Mercato Napoli, il Psg non molla Kvaratskhelia: quanto è valutato. Tutte le cifre

Pronto al rinnovo in azzurro, ma seguito dal Psg. E oggi sfida l’altro genio Zirkzee. L’asso georgiano torna titolare in attacco con Osimhen. (LEGGI TUTTO)

17:05

Bologna, la formazione ufficiale di Thiago Motta

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Posch, Lucumí, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Urbanski, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Odgaard. All. Thiago Motta.

17:02

Napoli, la formazione ufficiale di Calzona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

17:00

Napoli-Bologna in tv e in streaming

La sfida tra Napoli e Bologna, valida per la 36esima giornata di Serie A al 'Maradona', sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. La partita tra azzurri e rossoblù sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento.

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli