Napoli, Spalletti torna sull'addio: "Perdono, ma non dimentico"

Napoli, cosa ha detto Spalletti?

Spalletti ha sottolineato: "Andato via da Napoli per timore di quello che ho conquistato? Noi a Napoli avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto. Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose. Io voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico. Non dico perché sono venuto via, ma non per paura. Ho avuto i miei motivi". Spalletti ha poi proseguito: "Nel Napoli la relazionalità era bellissima. Non abbiamo vinto per merito mio, ma per la città che ha una passione tremenda".

Spalletti e i rapporti con Icardi e Totti

"Casi Wanda Nara (Icardi ndr) e Totti? Sono state due situazioni che mi hanno reso forte perché mi hanno messo contro tutti. Mio fratello che non c'è più mi diceva 'stai facendo un lavoro perfetto'. È avere tutti contro che ti fa avere conoscenza di quello che è il tuo carattere. Tutti avrebbero voluto che smettessi di fare l'allenatore. Avevo tutti contro, invece sono quelle situazioni che fanno vedere chi sei".