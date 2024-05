Juve-Salernitana, problema tecnico per l'arbitro: cosa è successo

Problema tecnico per l'arbitro Alberto Santoro all'undicesimo minuto di Juventus-Salernitana : la partita, infatti, si è fermata per circa due minuti a causa di un difetto del microfono del direttore di gara , che non riusciva a comunicare con la sala Var di Lissone.

Juve-Salernitana, problema tecnico per l'arbitro:

L'arbitro è così andato a bordo campo dal quarto uomo Sacchi per sistemarlo e poco la gara, ferma sullo 0-0 è ripartita. Per il fischietto di Messina è la prima direzione in assoluto con in campo la Juventus.