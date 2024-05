Lecce-Udinese diretta ore 18:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Il Lecce di Gotti già salvo, l' Udinese di Cannavaro a due punti dalla zona salvezza. Il primo posticipo valido per la trentaseiesima giornata di Serie A in programma nel tardo pomeriggio al "Via del Mare" mette di fronte squadre con stimoli diversi e lo stesso obiettivo: già raggiunto dai salentini, rincorso dai friulani.

Lecce-Udinese, la data

Lecce-Udinese sarà disputata oggi, lunedì 13 maggio, con calcio d'inizio alle 18:30. Si giocherà allo stadio "Via del Mare". Come detto, la gara è valida per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2023/2024.

Dove vedere Lecce-Udinese in diretta tv

La partita Lecce-Udinese verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. Potrete seguire la diretta testuale del match anche sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Lecce-Udinese in streaming

Lecce-Udinese sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando l'app di DAZN sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet.