"Per Sempre": l'inno di Sarafine e Dazn per la passione per il calcio

MILANO - Per rendere omaggio alla stagione 2023/24 del massimo campionato italiano e dare appuntamento alla prossima, DAZN insieme a Warner Music Italia lancia in esclusiva sull’app di live streaming e intrattenimento sportivo “Per Sempre”, l’inedito dell’artista Sarafine prodotto per DAZN , la cantautrice e vincitrice di X Factor 2023, nonché rivelazione della scena musicale elettronica e leggera italiana, ufficializzando così l’inizio di una collaborazione di lungo periodo che quest’anno ha già cominciato ad accompagnare al ritmo di musica tanti tifosi di calcio durante le partite più importanti di Serie A.

L’inedito, che sarà trasmesso su DAZN durante i break delle ultime giornate di campionato, racconta in note e parole le emozioni che accomunano tutti i tifosi di calcio: dalla passione per il gioco e le azioni in campo, all’unione delle persone che festeggiano la propria squadra, fino al calore del tifo e alla commozione per i cori. “Per Sempre” è un vero e proprio inno che DAZN, grazie alla scrittura moderna diretta e narrativa di Sarafine, ha voluto per dare voce alla passione di tutti i tifosi, celebrando il calcio italiano.

Sarafine: "Un inno alla passione"

Sarafine commenta: “Per sempre” è un inno alla passione. É stato un onore per me avere l’occasione di interpretare un sentimento cosi forte come è il legame viscerale che, in gioia e dolore, esiste tra tifosi e sportivi. La cosa che ricordo della mia prima volta allo stadio è, infatti, la commozione provata ascoltando i cori della gente che in lontananza risuonavano come un’onda anomala, quasi come una calamità naturale che non puoi fermare, inevitabile come è inevitabile l’amore per uno sport che non è solo uno sport ma è vocazione.”

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, commenta: “Nel dna di DAZN c’è da sempre la sperimentazione. Nel corso di questa stagione che sta per terminare, abbiamo già voluto esplorare, con formule originali, la contaminazione tra musica, film e calcio per promuovere in maniera ancora più coinvolgente alcuni eventi premium che trasmettiamo. Grazie alla collaborazione con Warner Music Group avviata nel 2023, infatti, abbiamo promosso il lancio su DAZN dei singoli di alcuni artisti tra i più amati in Italia, come colonna sonora inedita di alcuni big match che abbiamo trasmesso. Ora con Sarafine x DAZN facciamo un ulteriore passo avanti perché, per la prima volta, abbiamo tradotto in parole e musica quello che il calcio rappresenta per tutti i tifosi. Abbiamo scritto quello che possiamo considerare a tutti gli effetti un vero e proprio inno”.



“Per Sempre” è solo il primo capitolo della collaborazione con Warner Music Italia e Sarafine che, nel corso dei prossimi mesi, si arricchirà di un’ulteriore novità per inaugurare la nuova stagione del massimo campionato italiano 2024/25 e il nuovo ciclo di DAZN, fatto di grande calcio italiano fino al 2029.