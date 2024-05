Sarri riflette sull'addio al calcio: "Ecco quando smetterò di allenare"

Sarri e il retroscena sul Milan e il Napoli

Dopo l'addio alla Lazio e in attesa di una nuova esperienza, il tecnico parla anche del suo passato. Lo fa da Matassino, in Toscana, a margine di un evento politico: "A me ha dato una mano il direttore generale del Milan dicendomi che ero il loro nuovo allenatore. Poi saltò tutto, ma non me ne pento, perchè quel no di Berlusconi mi ha portato a Napoli e quella squadra era più forte. Quel Napoli mi ha consentito di fare sicuramente meglio di quello che avrei fatto al Milan in quel periodo. Sacchi? Arrigo è uno dei pochi che ha cambiato il calcio. C'è un prima Sacchi e un dopo Sacchi nell'ultimo secolo".