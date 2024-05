Fiorentina-Napoli diretta: Nzola la ribalta LIVE

FIRENZE - L'Europa via campionato in cassaforte per disputare la Conference League 2024-25, in attesa della finale di Atene ovviamente: se la Fiorentina batte stasera il Napoli l’obiettivo è raggiunto con l'ottavo posto. Al Franchi ci sono punti importanti per un posto europeo.

Fiorentina-Napoli, tabellino e statistiche

21:58

50' - Kvaratskhelia tira a botta sicura, palla alta

Mazzocchi arriva dalla sua fascia e serve Kvaratskhelia: tiro al volo e palla alta. Poco dopo ancora Mazzocchi crossa per Simeone: sponda ed uscita di Terracciano. Cajuste ci prova sulla respinta: alto.

21:56

48' - Gonzalez ci prova, Meret salva

Bel tiro a giro di Nico Gonzalez con il suo mancino da fuori area: Meret para spingendo il pallone in angolo.

21:53

46' - Inizia il secondo tempo di Fiorentina-Napoli 2-1

Inizia la ripresa senza cambi. Il Napoli gioca la prima palla.

21:34

45'+2' - Finisce il primo tempo: Fiorentina-Napoli 2-1

Si chiude il primo tempo al Franchi. Fiorentina avanti di rimonta con i gol di Biraghi e Nzola. Di Rrahmani la rete in apertura.

21:30

42' - La Fiorentina avanti con Nzola

Errore di Politano in difesa e recupero palla di Nzola che calcia rasoterra: angolo lontano e palla in rete. Fiorentina 2, Napoli 1.

21:28

40' - Gol di Biraghi su punizione

Punizione perfetta di Biraghi che batte Meret: palla sopra la barriera, tocco sotto la traversa e gol. Fiorentina-Napoli 1-1.

21:23

35' - Ci prova la Fiorentina con Kouamé

Palla dentro, ma nessuno della Fiorentina ci arriva. Da fuori calcia forte Kouamé, ma palla altissima.

21:12

24' - Occasione Fiorentina

Grande giocata di Dodo che libera Beltran: si accentra in corsa e calcia, ma Meret c'è e para. Buona azione della Fiorentina.

21:01

13' - Due lampi del Napoli

Prima con Cajuste, poi con Kvaratskhelia. Due chance per il Napoli nel giro di pochi secondi, ma palla sempre alta. Buon momento del Napoli.

20:57

10' - Reazione Fiorentina con Beltran

Azione personale con Nico Gonzalez: palla dentro per Beltran che da posizione defilata ci prova. Blocca Meret.

20:56

8' - Gol del Napoli con Rrahmani

Angolo del Napoli con Politano e difesa della Fiorentina immobile. Rrahmani salta e di testa segna il gol azzurro. 1-0 per la squadra di Calzona.

20:52

5' - Ritmi blandi in questo inizio di partita

Nessun acuto e partita molto tattica fin qui. La Fiorentina prova a fare la partita...

20:47

1' - Inizia Fiorentina-Napoli al Franchi

Si parte! In tribuna anche il ct Spalletti. Fiorentina con classica divisa viola, Napoli con maglia bianca da trasferta. Primo pallone per la squadra di casa. Fischia l'arbitro Marchetti.

20:26

Nico Gonzalez, le statistiche

Sette delle ultime 12 reti segnate da Nicolás González in Serie A sono arrivate di testa. Dalla sua prima rete con questo fondamentale nella competizione (3 maggio 2023, vs Salernitana) solo Olivier Giroud (otto) ha realizzato più reti in questo modo rispetto all’argentino (sette) nel torneo.

20:17

Napoli, i problemi in difesa

Il Napoli subisce gol da 15 incontri di fila in Serie A (ultimo clean sheet nello 0-0 contro la Lazio, il 28 gennaio scorso); l’unica occasione in cui la squadra partenopea ha fatto peggio nella competizione risale al periodo tra agosto 1997 e gennaio 1998 (17 in quel caso, quando sulla panchina azzurra si avvicendarono Bortolo Mutti, Carlo Mazzone e Giovanni Galeone).

20:08

I numeri del Napoli

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 14 trasferte contro la Fiorentina in Serie A (7V, 6N); tra le squadre affrontate almeno quattro volte nelle ultime 15 stagioni di massima serie (dal 2009/10), solamente contro il Cagliari (zero in 13 gare esterne) gli Azzurri hanno registrato meno sconfitte fuori casa che contro la Viola nel torneo (una appunto).

20:01

I numeri della Fiorentina

La Fiorentina ha vinto due delle ultime quattro partite contro il Napoli in Serie A (1N, 1P), tanti successi come nelle precedenti 15 sfide contro la squadra partenopea nella competizione (4N, 9P). In generale, la Viola ha ottenuto 55 vittorie contro il Napoli nel torneo (40N, 52P), solo contro il Bologna (57) la squadra toscana ha ottenuto più successi contro una singola avversaria nella competizione.

19:53

Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Terracciano; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Nzola. All.: Italiano.

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Mazzocchi, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Calzona.

19:52

Fiorentina-Napoli, il match alle 20:45

Al Franchi punti per l'Europa. Fiorentina e Napoli si giocano le ultime speranze per un posto europeo. Si gioca alle 20:45.

Firenze - Stadio Artemio Franchi