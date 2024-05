Frosinone, colpo da salvezza a Monza: Cheddira rilancia Di Francesco

Successo di grande importanza per il Frosinone conquistato in casa del Monza . La squadra gialloblù ha piegato i brianzoli con un gol di Cheddira , ottenendo un risultato rilevante in chiave salvezza . In tal senso, sarà decisiva la sfida della prossima giornata, l'ultima della Serie A, quando la squadra di Di Francesco ospiterà l' Udinese di Cannavaro.

Monza-Frosinone, la sblocca Cheddira

Il match del Brianteo è stato sin da subito molto combattuto, con il Frosinone che ha cercato sin da subito a impensierire la squadra di Palladino. I ciociari, in piena lotta per non retrocedere, erano alla disperata ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla "zona rossa" della classifica. Le prime fasi della partita sono state scoppiettanti: dopo nove minuti è arrivato il gol del Frosinone, messo a segno da Cheddira con un preciso colpo di testa su assist preciso di Arroui. Al 26', lo stesso Arroui ha sfiorato il raddoppio, ma ha trovato la pronta opposizione di Sorrentino che ha compiuto un intervento strepitoso. Il Monza è andato vicino al pareggio a pochi istanti dalla fine della contesa, quando Colpani ha colpito in pieno il palo su colpo di testa. Nella ripresa, c'è stato un problema al Var che ha interrotto per qualche minuto il gioco. Il Frosinone ha sfiorato il raddoppio al 61', ma è stato il palo a vietare la gioia del gol a Soulé. La sfida è proseguita senza ulteriori sussulti, con la squadra di Di Francesco che ha festeggiato la conquista di tre punti d'oro.

Lotta salvezza, la situazione

Il Sassuolo è retrocesso aritmeticamente in Serie B. Nell'ultima giornata si decreterà l'ultima formazione che scenderà tra i cadetti. Il Frosinone ha un vantaggio di due punti sul terzultimo posto, attualmente occupato dall'Udinese. Nell'ultima giornata ci sarà proprio il confronto tra i ciociari e i friuliani allo Stirpe: una vera e propria finale per evitare la retrocessione.