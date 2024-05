Juve-Monza ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Juventus-Monza, la cronaca

Dopo la sconfitta incassata dal Bologna a Marassi, contro il Genoa di Alberto Gilardino, la Juventus di Paolo Montero ha la ghiotta opportunità di balzare al terzo posto in classifica e chiudere al meglio il suo campionato, nonostante i veleni che hanno caratterizzato i giorni successivi alla vittoria in finale di Coppa Italia. Raggiungendo quota 71, i bianconeri costringerebbero l'Atalanta di Gian Piero Gasperini a vincere sia con il Torino che con la Fiorentina, tenendo conto che la Dea giocherà il recupero con i viola a stagione finita. Alla Continassa, intanto, è ormai imminente l'arrivo di Thiago Motta. Sarà lui il dopo Allegri. In bilico anche il futuro di Raffaele Palladino, che scioglierà le riserve nei prossimi giorni. Il Monza, dal canto suo, ha ottenuto l'obiettivo salvezza con largo anticipo e non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Dodicesimo posto in archivio per i brianzoli, che presto lasceranno partire Michele Di Gregorio direzione Torino.