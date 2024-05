Milan-Salernitana diretta: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Milan-Salernitana, la cronaca

Passerella per Stefano Pioli a San Siro, dopo cinque anni importanti sulla panchina rossonera. Dopo una stagione caratterizzata da tanti alti e bassi, si chiude il ciclo del tecnico parmigiano, che saluterà insieme a due veterani come Olivier Giroud e Simon Kjaer. Ancora incerto il futuro dell'ex allenatore di Fiorentina e Bologna, mentre il centravanti francese si prepara ad approdare in Mls, dove lo attende il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini, attuale vice direttore sportivo. Di fronte, invece, ci sarà una Salernitana già retrocessa in Serie B da diverse settimane e in procinto di attuare un'autentica rivoluzione, complici le imminenti partenze di Tchaouna e Dia. Per i granata, un campionato iniziato male e finito nel peggiore dei modi.