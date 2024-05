Napoli-Lecce ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Napoli-Lecce, la cronaca

Dopo tre cambi in panchina in seguito allo scudetto vinto da Luciano Spalletti, il Napoli può chiudere soltanto al nono posto in classifica. Come? Una vittoria contro i salentini e un pareggio o una sconfitta del Torino contro l'Atalanta. Dall'altra parte il Lecce si è salvato con largo anticipo grazie al lavoro di due allenatori: D'Aversa prima, Gotti poi.