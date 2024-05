Frosinone-Udinese diretta: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Frosinone-Udinese, l'orario

Frosinone-Udinese si disputerà oggi, domenica 26 maggio, alle ore 20:45 allo Stirpe di Frosinone.

Dove vedere Frosinone-Udinese in diretta tv

Frosinone-Udinese sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Playstation e XBox.

Dove vedere Frosinone-Udinese in streaming

Frosinone-Udinese sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le rispettive applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Segui la partita in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio.