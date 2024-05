Napoli-Lecce diretta, segui la partita di Serie A LIVE

Al Maradona si affrontano Napoli e Lecce per l'ultima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Calzona punta a chiudere con una vittoria, in modo da cercare di scavalcare il Torino al nono posto, con i granata che saranno impegnati in casa dell'Atalanta. Per il Napoli si tratta dell'ultimo match con lo scudetto sul petto .

19:13

56' - Lecce, entrano Pierotti e Gonzalez

Cambia Gotti che effettua due sostituzioni: entrano Pierotti e Gonzalez al posto di Krstovic e Almqvist

19:12

55' - Raspadori pericoloso

Il Napoli ci prova con Raspadori, ma la conclusione va fuori

19:11

53' - Palo di Cajuste

Il Napoli spinge: ci prova Cajuste di sinistro, la palla si stampa sul palo

19:09

52' - Pallonetto di Kvara, Falcone c'è

Progressione di Kvaratskhelia che prova il pallonetto da pochi passi, Falcone ci arriva e neutralizza

19:07

49' - Falcone salva su Ngonge

Insidioso tiro di Ngonge che viene deviato da Falcone in calcio d'angolo: subito pericoloso l'attaccante belga dopo l'ingresso in campo

19:02

46' - Calzona inserisce Raspadori e Ngonge

Le squadre rientrano in campo, con Calzona che effettua due cambi: entrano Raspadori e Ngonge al posto di Simeone e Politano

18:55

Tutte le statistiche di Napoli-Lecce

Clicca qui per leggere tutte le statistiche di Napoli-Lecce

18:45

45' - Termina il primo tempo

Si chiude il primo tempo sullo 0-0. Fischi da parte del Maradona

18:42

42' - Occasione Lecce: Meret devia su Berisha

Contropiede salentino con Almqvist che serve Berisha: palla fuori dopo una deviazione di Meret

18:38

38' - Il Lecce chiude bene gli spazi

28 ' - Napoli-Lecce, regna l'equilibrio

Poche azioni eclatanti da parte di Napoli e Lecce nel corso del match che si sta giocando al Maradona. La sfida prosegue in equilibrio

18:20

20' - Forte conclusione di Simeone

Ci prova Simeone con una forte conclusione di sinistro: palla fuori

18:11

11' - Politano spedisce fuori

Risponde Politano con un mancino dal limite: la palla si spegne sul fondo

18:09

8' - Palo di Dorgu

Conclusione di Dorgu che scheggia il palo della porta difesa da Meret

18:05

5' - Napoli in pressing

Partenza aggressiva degli azzurri che cercano subito il gol per sbloccare il risultato

18:00

1' - Comincia Napoli-Lecce

Le squadre sono in campo. Dionisi dà il via al match con il fischio d'inizio

17:56

Proposta di matrimonio prima di Napoli-Lecce

Prima di Napoli-Lecce, lo stadio Maradona ha applaudito con forza la proposta di matrimonio tra due ragazze, tra l'altro avvenuta nel giorno del compleanno di una delle due. Ad annunciarlo è stato lo speaker Decibel Bellini, con le immagini trasmesse dagli schermi che hanno emozionati i presenti

17:50

Trinchera: "Siamo contenti di Gotti"

Trinchera, direttore sportivo del Lecce, a Dazn: "Siamo in sintonia con il mister. Ha fatto un ottimo lavoro, valorizzando il nostro potenziale e tutti i calciatori che abbiamo a disposizione. Siamo contenti, poi dovremo incontrarci con mente serena per dettare le linee guida del prossimo anno"

17:44

Raspadori: "Zielinski mancherà tanto"

Raspadori a Dazn ha parlato dell'addio di Zielinski: "Zielinski è un ragazzo d’oro, mi ha accolto subito in maniera fantastica. È un calciatore che mancherà tanto perché è fortissimo, mi ha sempre colpito anche in allenamento".

17:40

Ramadani: "Vogliamo chiudere bene"

Ramadani a Dazn prima del fischio d'inizio di Napoli-Lecce: "Abbiamo conquistato la salvezza, siamo qui per finire in maniera giusta"

17:34

Juan Jesus: "Vogliamo riportare lo scudetto a Napoli"

Juan Jesus a Dazn: "Ci dispiace che lo scudetto è andato via in questa stagione, ma c'è ancora l'anno prossimo. Faremo del nostro meglio per riportarlo a Napoli"

17:23

Lecce, possibile rinnovo per Gotti

Il Lecce chiude una stagione positiva. Dalla settimana prossima, il club salentino comincerà a parlare di programmi per la prossima stagione e del possibile rinnovo di Gotti

17:14

Napoli, cosa serve per la Conference

C'è ancora speranza per il Napoli di qualificazione alla Conference League. La squadra di Calzona dovrà vincere con il Lecce e sperare in una mancata vittoria del Torino con l'Atalanta. Inoltre, sarà necessario il successo della Fiorentina in Conference contro l'Olympiacos

17:01

Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Calzona

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Berisha, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Dorgu. All.: Gotti

17:00

Il Napoli vuole interrompere il digiuno al Maradona

Il Napoli non vince al Maradona dallo scorso 3 marzo, quando si impose per 2-1 contro la Juventus. Da quel momento, la squadra di Calzona ha rimediato tre pareggi e due sconfitte a Fuorigrotta

16:48

Napoli, da Calzona a Osimhen: sarà addio per molti

Si chiude un'era per il Napoli. Il match con il Lecce sarà l'ultimo per Zielinski (non convocato) e Osimhen. Anche Calzona è al passo d'addio insieme a Traore, Dendoncker e Gollini. Futuro incerto per Meret, Nata, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui e Simeone

16:41

Napoli-Lecce, Gotti tenta l'impresa

Il Lecce ha già conquistato l'obiettivo della salvezza. La squadra di Luca Gotti vuole fornire una buona prestazione al Maradona contro i campioni d'Italia uscenti. Ecco la probabile formazione:

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramandani, Blin; Almqvist, Piccoli, Dorgu; Krstovic

16:38

Napoli-Lecce, le possibili scelte di Calzona

Per il Napoli rientra Osimhen, ma tra i convocati manca Zielinski. Assenti per Calzona anche Mario Rui e Dendoncker. Ecco la probabile formazione:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia