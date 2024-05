Empoli-Roma 1-1 diretta: la sblocca Cancellieri, pareggia Aouar LIVE

EMPOLI - Ultima giornata di campionato per la Roma di Daniele De Rossi , già certa del sesto posto, che chiude la stagione al Castellani di Empoli. I giallorossi saranno gli arbitri della salvezza. I toscani devono vincere per salvarsi, oppure pareggiare sperando che il Frosinone superi l' Udinese per andare almeno allo spareggio. I ciociari con un punto restano nel massimo campionato. Segui la partita in diretta.

L'attaccante dell'Empoli viene murato all'ultimo da Svilar in uscita. Il prodotto del settore giovanile della Roma stava per realizzare una doppietta.

Brutta entrata di Destro su Zalewski in scivolata: scatta il giallo per l'attaccante, un altro ex.

Destro sbaglia a tu per tu con Svilar, ma era partito in netta posizione di fuorigioco. L'attaccante si è ferito al naso.

Paredes è rientrato in Argentina (non si trova a Empoli causa squalifica) e ha parlato del compagno di squadra Dybala, escluso dalle convocazioni di Scaloni per la Copa America.

Niang per Destro e Walukiewicz per Gyasi. Erano ammoniti entrambi. Nicola sfrutta due cambi a inizio ripresa.

La punta scappa in mezzo a Mancini e N'Dicka, poi a tu per tu con Svilar la manda a lato di poco.

Dybala allarga per Zalewski che mette in mezzo un traversone che sbatte sul palo esterno.

De Rossi manda in campo El Shaarawy per Zalewski.

Il Faraone scatta sul filo del fuorigioco e batte Caprile con un tiro a giro. Era in offside. Niente gol del sorpasso per la Roma.

21:07

20' - Gol annullato

Dopo l'intervento del Var, l'arbitro annulla il gol di Cristante per fuorigioco.

21:06

19' - Empoli-Roma 1-1: pareggia Cristante

Dagli sviluppi di un calcio di punizione la Roma pareggia. Caprile para due volte (su Cristante e Abraham), ma non può nulla sul terzo tentativo di potenza di Cristante.

21:04

17' - Ci prova Dybala

Sinitro potente dell'argentino che sfiora il pareggio dalla distanza.

21:03

15' - Spettacolo sugli spalti

Al Castellani ci sono 3.500 tifosi romanisti, arrivati in Toscana anche se la partita non conta nulla per la classifica dei giallorossi.

21:00

13' - Empoli-Roma 1-0: gol di Cancellieri

Contropiede Empoli, Gyasi sorprende Angeliño e serve in mezzo Cancellieri, bravo a stoppare e poi a battare Svilar. Gol per l'ex.

20:57

10' - Chance Dybala

Bella incursione di Zalewski, palla a Dybala che però non colpisce bene di punta e non inquadra la porta. Palla a lato.

20:54

6' - Cross Zalewski

Il polacco mette in mezzo una palla tesa e rasoterra, ma Abraham non ci arriva.

20:53

5' - Possesso palla Roma

La Roma comanda a livello di possesso palla, Svilar parte sempre dal basso e si prende qualche rischio con i piedi. L'Empoli è vivo.

20:50

2' - Giallo per Gyasi

Ammonito subito Gyasi per una manata al volto di Angeliño.

20:47

1' - Empoli-Roma è iniziata

Batte la Roma. La partita del Castellani è cominciata. Notevole la cornice di pubblico (15.000 presenze), da sottolineare che ci sono 3.500 tifosi giallorossi allo stadio.

20:43

Empoli-Roma, squadre in campo

Saluto di rito tra De Rossi e Nicola. Le squadra sono pronte per giocare l'ultima partita della stagione. L'Empoli deve vincere per salvarsi.

20:42

Roma in Europa League, le avversarie

Il prossimo anno la Roma sarà di nuovo ai nastri di partenza dell'Europa League, competizione dove è arrivata in semifinale e in finale nelle ultime due edizioni. La concorrenza sarà agguerrita.

20:36

De Rossi prima di Empoli-Roma

"Sono stato calciatore anche io e capisco che i ragazzi possano sentirsi scarichi, ma non esistono partite inutili. Noi dobbiamo rendere onore alla nostra professionalità e trovare anche in questo tipo di partite la voglia di fare un dribbling, di segnare un gol. Le motivazioni non vanno trovate nella classifica ma nel semplice piacere di giocare al calcio", ha detto De Rossi a Dazn nel prepartita di Empoli-Roma.

20:31

C'è anche Spalletti allo stadio

Anche il ct Spalletti è sugli spalti del Castellani per assistere a Empoli-Roma. L'ex tecnico del Napoli è di Certaldo, comune toscano a poco più di 20 km da Empoli. Osservati speciali saranno i quattro romanisti inseriti nei 30 pre convocati per l'Europeo: Mancini, Cristante, Pellegrini e El Shaarawy.

20:26

L'Empoli non batte in casa la Roma dal 2007

L’ultimo successo casalingo dell’Empoli contro la Roma in Serie A risale al 17 febbraio 2007: 1-0, grazie al gol di Nicola Pozzi, con Luigi Cagni allenatore. Da allora, 5 successi giallorossi e 2 pareggi in sette gare al Castellani tra le due formazioni nel massimo campionato.

20:15

I numeri di Empoli-Roma

Tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in Serie A, l’Empoli è quella contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di partite in percentuale in Serie A: 74%, 23 su 31 sfide, completano il quadro cinque pareggi e tre successi del club toscano. La Roma ha vinto tutte le ultime 8 partite contro l’Empoli in campionato, solo una volta i giallorossi hanno ottenuto più successi di fila contro una singola avversaria nella loro storia in Serie A: 10 vittorie consecutive contro l’Udinese tra l’ottobre 2013 e il febbraio 2018.

20:02

Finale a Bergamo: Roma in Europa League

Svanisce il sogno Champions della Roma: l'Atalanta non si ferma dopo il trionfo di Dublino e travolge il Torino. Un successo che 'condanna' i giallorossi a disputare l'Europa League nella prossima stagione.

19:45

Empoli-Roma, le formazioni ufficiali

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, S. Bastoni, Marin, Maleh, Cacace; Destro, Cancellieri. All.: Nicola.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Bove, Cristante, Aouar; Dybala, Abraham, Zalewski. All.: De Rossi.

19:41

Il mercato della Roma

In attesa del match di Empoli, la Roma si sta già muovendo sul mercato. Piace Bellanova ma non è il solo.

19:35

Empoli-Roma, orario e tv

L'ultima partita della stagione giallorossa inizia alle 20.45 e si potrà seguire sul piccolo schermo.

19:28

La Roma è arrivata al Castellani

Il bus della Roma è arrivato nello stadio dell'Empoli. Mancini e compagni sono dentro l'impianto in attesa del calcio d'inizio.

19:15

Dybala, futuro da decifrare

L'argentino torna titolare contro l'Empoli, ma il suo futuro non è scontato.

Empoli, stadio Castellani