Atalanta spaziale, Toro liquidato: ora Gasp punta al terzo posto scavalcando la Juve

In evidente stato di grazia Europa League, sulle ali dell’entusiasmo nel suo stadio gonfio di felicità, l’Atalanta ha liquidato il Toro, con Scamacca e Lookman più che mai simboli della macchina da gol gasperiniana. L’azzurro ha segnato l’1-0 con un’esecuzione di raffinata bellezza, dando un’altra gran bella notizia a Spalletti in chiave Europeo; Ademola, la Super Aquila nigeriana, galvanizzato dal formidabile tris di Dublino, ha castigato l’incertezza di Gemello con un guizzo felino e nella ripresa si è visto negare il 3-! 0 da Sozza per il fallo di Scamacca su Ilic e dal fuorigioco che ne ha vanificato un’altra rete. Chi pensava che il trionfo irlandese, l’euforia per la storica conquista dell’Europa League e la straordinaria accoglienza ricevuta al rientro a Bergamo potessero distrarre la squadra di Gasperini, evidentemente ne sottovalutava l’insaziabile fame di successi. Sorpassato il Bologna, adesso la Dea è quarta in classifica e punta al terzo posto: diventerà realtà il 2 giugno se batterà la Fiorentina nel recupero post campionato, scavalcando pure la Juve.