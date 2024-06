Atalanta-Fiorentina diretta: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Atalanta-Fiorentina, la cronaca

Atalanta-Fiorentina poteva essere uno spareggio per l'Europa, invece si è trasformata in una passerella per i bergamaschi. La partita del Gewiss Stadium si sarebbe rivelata decisiva per le sorti internazionali della Roma se i nerazzurri l'avessero affrontata da quinti in classifica, perché in caso di sconfitta avrebbero regalato la qualificazione alla prossima Champions League alla squadra di De Rossi. Con una vittoria, l'Atalanta potrebbe scavalcare la Juve e chiudere al terzo posto. Non è migliorabile, invece, la classifica della Fiorentina: per la squadra di Italiano è aritmetica l'ottava piazza.