Fiorentina, sgambetto all'Atalanta: 3-2 a Bergamo e la Juve chiude terza

Atalanta e Fiorentina hanno regalato gol e spettacolo nel recupero della ventinovesima giornata di Serie A , rinviata lo scorso 17 marzo per il fatale malore che colpì Joe Barone . Il sipario sulla stagione 2023/2024 è calato con un pirotecnico 3-2 in favore della Viola . La Dea non è riuscita a superare la Juve al terzo posto chiudendo al quarto posto in classifica mentre la Viola, reduce dalla delusione per la sconfitta in finale di Conference League ad Atene contro l'Olympiacos , era già certa di concludere da ottava.

Atalanta-Fiorentina, cinque gol nel primo tempo, doppio Belotti

Cinque gol nel primo tempo. Partita sbloccata da un colpo di testa in tuffo di Belotti al 6' su cross di Castrovilli. Sei minuti più tardi il pareggio del solito Lookman, messo a tu per tu con Martinelli, classe 2006 al debutto in A, da De Ketelaere. Il botta e risposta è continuato al 19' quando Nico González ha segnato in mezza rovesciata su invito di Biraghi. Ci ha poi pensato Scalvini, festeggiando il suo primo gol stagionale in Serie A con una conclusione dal limite, a fissare il risultato sul 2-2. Primo dell'intervallo il terzo vantaggio del pomeriggio della Viola: doppietta di Belotti, il più lesto di tutti a risolvere in mischia.

Miranchuk sciupa il gol del pari, Atalanta ko

Sempre vivace ma più equilibrata la ripresa. L'Atalanta ha spinto alla ricerca del pari rendendosi pericolosa con De Ketelaere e Pasalic, Gasperini ha cercato di scuoterla con la classica girandola di sostituzioni, Miranchuk si è divorato il gol del pari, i nerazzurri non sono riusciti a rimettere in piedi la partita, conclusa con una battuta d'arresto che non ha minato l'entusiasmo dei supporter bergamaschi, ancora in festa per la vittoria dell'Europa League. Unica nota stonata un infortunio occorso nel finale a Scalvini, costretto alla sostituzione: l'Italia e Spalletti incrociano le dita. Applausi anche per Orsato, alla sua ultima partita.