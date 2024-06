Giudice Sportivo Serie A, Ranieri squalificato: tutte le decisioni

Luca Ranieri è stato squalificato una giornata dal Giudice Sportivo dopo l'ammonizione in diffida ricevuta nel match contro l'Atalanta. Il difensore sconterà la squalifica nella prossima stagione, mentre Lucas Martinez Quarta è entrato in diffida, che resterà attiva anche per il prossimo campionato.

Giudice Sportivo, multe per Atalanta e Fiorentina

Sia Atalanta che Fiorentina, poi, dovranno pagare delle ammende, rispettivamente di 2mila euro per i bergamaschi e di 5mila euro per i viola, per il lancio di fumogeni ed oggetti in campo da parte dei propri sostenitori allo stadio.