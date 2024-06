Conte, Allegri, Mourinho, Ancelotti: una statistica svela chi è il tecnico più vincente in Serie A

Le classifiche parlano chiaro. Una statistica stilata da Transfermarkt ha svelato chi è il tecnico più di successo in Serie A, partendo dal 1929 fino ad arrivare ad oggi. I parametri presi in considerazione sono i punti conquistati a partita per tutti i tecnici che si sono seduti in panchina almeno 50 volte in gare ufficiali di campionato. Al primo posto si piazza Antonio Conte, sempre più vicino al ritorno in Italia, per la precisione sulla panchina del Napoli. In sei stagioni nel massimo campionato italiano, alla guida di Atalanta, Juve e Inter, ha diretto dalla panchina 188 partite complessive raccogliendo una media punti di 2,26 e un bottino di 424 punti. Al secondo posto, un po' a sorpresa, si legge il nome di Leonardo, dirigente brasiliano che in passato ha allenato il Milan con una media di 2,02 punti. Si piazza terzo Massimiliano Allegri con 2 punti secchi in media.