Nuovo pallone Serie A stagione 2024/2025: stile, info e caratteristiche

Si chiama Puma Orbita il nuovo pallone della prossima Serie A, stagione 2024/25. Verrà presentato ufficialmente oggi, è ispirato all’heritage, alla storia e alla tradizione del campionato italiano. Puma, per realizzarlo, si è ispirata all’intensità emotiva che ogni tifoso di calcio vive quando la sua squadra del cuore è in campo.

Stile e caratteristiche del nuovo pallone di Serie A

Il pallone è caratterizzato da grafiche che richiamano le colorway degli anni ’80 e ’90 con elementi geometrici dai colori vibranti e contrastanti, che spiccano sui 12 grandi pannelli a forma di stella con un numero ridotto di cuciture per consentire una migliore connessione con il pallone. Per la sua realizzazione, inoltre, è stata utilizzata una tecnologia all'avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l'aerodinamica e rende la palla più resistente all'abrasione e all'usura. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL per una ritenzione d'aria e un rimbalzo ottimali.