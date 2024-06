Serie A 2024-25, tutte le date: inizio, fine e soste nazionali

A margine del Consiglio Federale odierno, sono state rese note le date ufficiali della Serie A 2024-25 . Si partirà domenica 18 agosto , come previsto, e si arriverà fino al weekend del 24-25 maggio 2025 , quando mancheranno poche settimane al via del nuovissimo Mondiale per Club ideato dalla FIFA. Stabilite anche le soste dedicate alle nazionali, in attesa dei turni infrasettimanali e del classico Christmas break.

Serie A, le date ufficiali del prossimo campionato

Sale l'attesa per l'inizio del nuovo campionato di Serie A, che aprirà i battenti nel fine settimana compreso tra venerdì 16 e lunedì 19 agosto. Per quanto concerne gli orari delle prime due giornate, si terrà conto delle alte temperature agostane. Trentottesimo ed ultimo turno della massima serie in calendario il 25 maggio 2025, mentre saranno quattro le soste dedicate alle nazionali. Da settembre ad ottobre, passando per quella di novembre e l'ultima di marzo, nel nuovo anno solare. Nel mezzo, restano da capire i giorni di vacanza nel periodo natalizio e i turni infrasettimanali.

Questi i periodi in cui sono in programma le soste per le nazionali: