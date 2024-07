Calendario Serie A 2024/25: dove vedere in tv, giornate, orario, regole e criteri

Calendario Serie A, regole e criteri

La sequenza delle gare cambia tra andata e ritorno. Ci saranno minimo 8 giornate di distanza tra le gare contro la medesima avversaria. I club partecipanti alla Champions non si incontrano con quelli partecipanti a Europa e Conference League nelle giornate 5, 6, 22, 25, 28, 32 e 35, comprese tra due turni di competizioni Uefa "back to back". I club partecipanti alla Champions non si incontrano con quelli partecipanti a Europa e Conference League nelle giornate 5, 6, 22, 25, 28, 32 e 35, comprese tra due turni di competizioni Uefa "back to back".