Sorteggio calendario Serie A diretta, scopri tutte le giornate LIVE

È il giorno del sorteggio del calendario della Serie A 2024-25 . Cresce l'attesa per l'inizio del nuovo campionato, che ripartirà dall'Inter campione d'Italia e dalle ambizioni di Juve e Napoli, affidate rispettivamente a Thiago Motta e Antonio Conte. Riflettori puntati anche sul Milan di Fonseca e sulla Roma di Daniele De Rossi, che potrà lavorare sin dal ritiro estivo. Curiosità per la Lazio di Marco Baroni, senza dimenticare Atalanta e Bologna, impegnate anche in Champions League. Oggi, alle ore 12 , verrà svelato il calendario della prossima Serie A: segui il sorteggio in tempo reale sul Corriere dello Sport - Stadio.

12:05

Parola al presidente Casini

Il presidente della Lega A, Lorenzo, Casini tiene un discorso introduttivo parlando di una nuova partnership commerciale con Eni e non solo: "Oggi conosceremo il calendario, a seguire subito i primi orari della partite nell'ottica del cosiddetto spezzatino".

12:02

Sorteggio calendario Serie A, presenti Vieri e Ferrara

Special guest della presentazione Bobo Vieri e Ciro Ferrara, protagonisti insieme a Chiara Giuffrida e Lorenzo Dallari.

12:00

Sorteggio calendario Serie A, ci siamo

Inizia ora la presentazione del calendario della Serie A Enilive 2024-25.

11:55

Calendario Serie A, a breve l'inizio del sorteggio a Roma

Manca sempre meno all'inizio del sorteggio del calendario di Serie A. Start alle ore 12 a Roma.

11:50

Calendario, tra asimmetria e spezzatino: le fasce orarie del weekend

Calcio spezzatino, a dir poco. Nove slot per quanto concerne gli orari delle partite della Serie A 2024-25. Soltanto domenica alle 15 si giocheranno due gare in contemporanea. Anticipo del venerdì alle ore 20.45, tre anticipi al sabato, il lunch match domenicale alle 12.30 e i classici posticipi delle 18 e delle 20.45. Si chiuderà sempre con un Monday Night alle 20.45, salvo che il fine settimana non preceda una sosta dedicata alle nazionali.

11:45

Serie A, tour de force: la stagione più lunga di sempre

Sarà la stagione più lunga di sempre, senza soste nel periodo natalizio e in apnea per squadre come Inter, Milan, Juve, Atalanta, Roma, Bologna, Lazio e Fiorentina, impegnate anche in campo internazionale. Nerazzurri e bianconeri, in particolare, vanno incontro ad un'annata ricchissima di partite, con il nuovo Mondiale per Club che li costringerà a volare negli Stati Uniti nel mese di giugno. Sentenze permettendo.

11:40

Serie A, sarà l'Inter la prima a scendere in campo

Prima l'Inter. Saranno i campioni d'Italia a tirare su il sipario sul nuovo campionato di Serie A. Alle 12 di oggi, il computer ci dirà se la squadra di Simone Inzaghi giocherà in casa o in trasferta, sabato 17 agosto alle ore 18.30.

11:35

Intervista flash a inizio ripresa: la novità

Maggiore spazio ai media durante le partite di Serie A: al termine degli incontri, parleranno a caldo due calciatori, mentre la classica intervista flash di fine primo tempo verrà posticipata ad inizio ripresa, così da raccogliere anche le indicazioni fornite dagli allenatori negli spogliatoi.

11:30

Dove vedere il sorteggio del calendario di Serie A

Il nuovo calendario della Serie A Enilive 2024-25 verrà svelato a mezzogiorno presso l'Auditorium Multimediale di RDS a Roma, alla presenza del presidente Casini e dell'ad De Siervo. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali della Lega Serie A (YouTube e sito) e su "Radio Tv Serie A con RDS". La presentazione verrà trasmessa anche su DAZN, Sky Sport 24 (canale 200 e canale YouTube Sky Sport) e Now.

11:25

Lavori agli stadi: i vincoli per Atalanta, Como e Venezia

A causa dei lavori di ammodernamento che stanno coinvolgendo il Gewiss Stadium di Bergamo e il Sinigaglia di Como, l'Atalanta di Gasperini e la squadra di Cesc Fabregas saranno costrette a giocare in trasferta le prime tre giornate di campionato. Il Venezia di Eusebio Di Francesco, invece, potrà giocare al "Penzo" soltanto dal terzo turno in avanti, così da consentire il completamento dei lavori che stanno caratterizzando l'impianto lagunare.

11:20

Calendario Serie A, un solo turno infrasettimanale

Il primo ed unico turno infrasettimanale della Serie A 2024-25 è in calendario il 30 ottobre 2024, in occasione della 10a giornata di campionato. Curiosità: cade nel giorno della nascita di Diego Armando Maradona.

11:15

Calendario Serie A, tutte le soste: no al break invernale

Nel prossimo campionato di Serie A, le soste sono previste nelle seguenti date: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo per le gare delle nazionali. Nel periodo natalizio, si giocherà regolarmente nei weekend del 22 e del 29 dicembre, per poi ripartire a ridosso dell'Epifania il 5 gennaio 2025.

11:10

Calendario asimmetrico: cosa significa

La conferma del calendario asimmetrico presuppone che la sequenza delle gare cambi tra andata e ritorno. Ci saranno minimo 8 giornate di distanza tra le gare contro la medesima avversaria.

11:05

Calendario Serie A, niente derby alla prima e all'ultima giornata

In sede di sorteggio, non ci potranno essere derby alla prima e all'ultima giornata del campionato di Serie A.

11:00

Calendario Serie A, regole e criteri

Confermato il calendario asimmetrico anche per la prossima stagione: ecco regole e criteri in vista del sorteggio. (LEGGI QUI)

10:55

Dove si terrà il sorteggio del calendario di Serie A

Il sorteggio del calendario di Serie A andrà in scena presso l'auditorium Multimediale di RDS a Roma. Prima giornata di campionato prevista per il 17 agosto, mentre l'ultima è in programma domenica 25 maggio 2025.

10:45

Serie A, oggi il sorteggio del calendario 2024-25

Fra poco più di un'ora lo start del sorteggio del calendario della Serie A 2024-25. Attesa per derby e big match, fra anticipi, posticipi, turni infrasettimanali e soste dedicate alle nazionali.

Roma