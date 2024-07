Derby Roma-Lazio Serie A 2024/25: quando si giocherà l'andata e il ritorno

Si alza il sipario sulla nuova stagione sportiva e sulla Serie A 2024/25 . Le date da cerchiare in rosso sul calendario , per i tifosi di Roma e Lazio , sono quelle che riguardano i due derby della capitale.

Quando si giocano i due derby tra Roma e Lazio

Il derby d'andata si giocherà allo Stadio Olimpico a ridosso dell'Epifania: il primo round di questo speciale doppio confronto, che blocca la città nella settimana che porta alla partita, andrà in scena alla diciannovesima ed ultima giornata, nel weekend del 5 gennaio 2025. All'andata, da calendario, si giocherà "in casa" della Roma di Daniele De Rossi, confermato sulla panchina giallorossa. L'ex centrocampista della formazione capitolina ha sottoscritto in estate un triennale con la famiglia Friedkin. Di fronte, la Lazio di Marco Baroni, tecnico che ha sostituito Igor Tudor al timone dei biancocelesti. Il ritorno, che si giocherà "in casa" della Lazio, è in programma alla trentaduesima giornata, nel fine settimana del 13 aprile 2025.