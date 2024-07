Calendario Serie A 2024/25, tutti i big match: data e orario

Serie A, terza giornata di fuoco: quanti big match

Terza giornata tutta da seguire in Serie A, con diversi big match in programma. Da Inter-Atalanta, che metterà di fronte i campioni d'Italia e la squadra di Gasperini, a Juventus-Roma, con l'attesissimo confronto tra Thiago Motta e De Rossi. Cerchiata in rosso anche Lazio-Milan, con Baroni che ospiterà Paulo Fonseca.