Ufficiale, Rocchi confermato designatore arbitrale Serie A e B

Il Comitato nazionale dell'Associazione italiana arbitri ha rinnovato la fiducia a Gianluca Rocchi , confermandolo come designatore degli arbitri per le Serie A e B per i prossimi due anni .

AI, Rocchi designatori degli arbitri di A e B per i prossimi due anni

Anche Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi sono stati riconfermati come responsabili della Can C e della Can D. La novità per la stagione sportiva 2024/2025 riguarda il settore tecnico, che avrà un nuovo responsabile: Antonio Damato della sezione di Barletta, mentre Marco Falso manterrà il ruolo di coordinatore.