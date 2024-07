Supercoppa Italiana 2024-25: squadre qualificate, date e tabellone semifinali

Supercoppa Italiana 2025: squadre, accoppiamenti e date

Prenderanno parte alla nuova edizione della Supercoppa Italiana l'Inter di Simone Inzaghi, campione d'Italia in carica, la Juventus di Thiago Motta, reduce dalla vittoria della Coppa Italia Frecciarossa, il Milan di Paulo Fonseca e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, rispettivamente seconda forza della Serie A 2023/24 e finalista dell'ultima Coppa Italia Frecciarossa. Le squadre partecipanti, chiaramente, vedranno posticipate le rispettive partite della 38esima giornata di campionato, in programma nel weekend compreso del 4-5 gennaio. In Arabia Saudita, si disputeranno partite in gara unica, sia in semifinale che in finale: l'Inter sfiderà subito l'Atalanta il 2 gennaio, mentre la Juve se la vedrà con il Milan il giorno successivo. Le vincenti si affronteranno nella finale in calendario lunedì 6.

Ecco date e accoppiamenti della Supercoppa Italiana, che andrà in scena a gennaio 2025 a Riyad:

Semifinali:

Inter-Atalanta (Giovedì 2 gennaio)

Juventus-Milan (Venerdì 3 gennaio)

Finale: