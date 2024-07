Serie A, partite su Sky o Dazn: così verranno scelte

Parola d’ordine della prossima stagione: aumentare. I giocatori, infatti, non avranno solo più impegni in mezzo alla settimana per il nuovo format di Champions ed Europa League (oltre al Mondiale per club di fine stagione a cui parteciperanno Inter e Juve ma di cui si sa ancora stranamente poco), ma anche davanti ai microfoni nelle partite di Serie A. Ci sono diverse novità riguardo le interviste ad allenatori e giocatori durante le gare. La prima differenza sarà nell’intervista “flash” tra primo e secondo tempo, che non si svolgerà alla fine della prima frazione ma dopo l’intervallo, quando i giocatori torneranno in campo. L’obiettivo è rendere più interessante quello che era il confronto solitamente meno interessante, magari con il giocatore che a mente più fredda dopo la pausa potrà dire cosa gli ha consigliato l’allenatore per affrontare meglio i successivi 45 minuti. Era già stata annunciata, poi, l’introduzione del premio sponsorizzato da Panini di Man of the Match per il miglior giocatore della gara (come già avviene in Mondiali, Europei e Premier League), che verrà votato dai tifosi tramite un Qr code. Il Man of the Match sarà anche protagonista dell’intervista “superflash” subito dopo la fine della partita, a cui parteciperà insieme a un suo compagno di squadra, mentre fino alla scorsa stagione era solo uno il calciatore intervistato dopo il novantesimo.