Serie A, come si gioca nel weekend: palinsesto tv, orari, anticipi e posticipi

Il 18 agosto si apriranno le danze del nuovo campionato di Serie A . Il sorteggio del calendario 2024-2025 ha ufficialmente aperto la strada alla nuova stagione, organizzando tutte le giornate, le pause per le nazionali e l'intero palinsesto televisivo , che non muterà rispetto agli anni precedenti: Dazn sarà l’unica emittente a trasmettere tutte le sfide di Serie A, mentre Sky ne farà vedere 3 per ogni giornata.

Il palinsesto tipo della Serie A

Date e orari precisi di tutte le partite verranno comunicati più avanti, intanto però sappiamo già quale sarà il palinsesto tipo di ogni giornata, con la divisione per fasce orarie e giorni. Sarà, ancora una volta e sempre di più, un calendario "spezzatino", con le 10 gare in programma ogni giornata divise in quattro giorni, dal venerdì (anticipo) al lunedì (posticipo). La prima partita, infatti, si giocherà ogni venerdì alle 20:45, match trasmesso in tv e streaming solamente da Dazn.