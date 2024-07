Serie A, svolta Dazn: tutte le partite di campionato su tivùsat

MILANO - La partnership distributiva tra DAZN e tivùsat si rafforza ulteriormente grazie ad un’importante novità: per la stagione 2024/25 tutte e 10 le partite di ciascuna giornata di Serie A trasmesse da DAZN, saranno visibili anche sui canali satellitari dedicati (214 e 215) disponibili su tivùsat . Dazn conferma così la scelta di volere raggiungere tutti gli amanti del calcio e non solo, ampliando il portfolio delle partnership distributive, anche attraverso la rinnovata collaborazione con tivùsat.

Dazn amplia le modalità di accesso: accordo con tivùsat

L’obiettivo fondamentale resta quello di rendere il grande sport trasmesso da DAZN ancora più accessibile, ampliando le modalità di accesso così da raggiungere i tifosi di calcio in maniera ancora più capillare sul territorio, come anche nelle seconde case. «Sfruttando le potenzialità e sinergie di entrambe le tecnologie, il live streaming e il satellite, renderemo l’esperienza del tifoso più completa possibile. Tivùsat rimane un partner distributivo per noi strategico e il rafforzamento della nostra partnership permetterà di ampliare ancora di più il bacino degli appassionati di grande sport», commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.