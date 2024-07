Giusy Meloni e Vieri, la conferma di Leotta: tutte le novità di Dazn

È stato buttato lì, tra le righe, ma la grande novità tra i volti di Dazn è Bobo Vieri. Sarà infatti uno degli ospiti, anzi una delle “Super Legend”, per la stagione che sta per cominciare, la prima delle cinque per cui la piattaforma streaming ha acquistato i diritti della serie A. Per la verità, c’era stata anche una trattativa con Lele Adani, senza però una fumata bianca. Per il resto, al di là delle new-entry, Dazn punta a dare centralità allo stadio, per regalare al tifoso-spettatore un’esperienza sempre più immersiva. Più telecamere dedicate, postazioni arricchite e il viso di Diletta Leotta a dare continuità, dal 2018 a questa parte. Oltre 120 minuti di diretta tra pre e post partita dedicati all’analisi del match in avvicinamento e, dopo il triplice fischio finale, per ripercorrere e approfondire quanto appena disputato sul campo grazie alle interviste con i calciatori e gli allenatori delle squadre. Si comincerà il 17 agosto, con Genoa-Inter.