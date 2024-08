Milan-Monza diretta: segui il Trofeo Berlusconi LIVE

MILANO - San Siro è pronto a inaugurare la nuova stagione davanti al proprio pubblico e questa sera, nel Trofeo Berlusconi, Milan-Monza sarà la prova generale prima del debutto in campionato tra quattro giorni, l'occasione perfetta per testare ancora la squadra e presentare i nuovi acquisti: segui il match amichevole in diretta .

21:44

37' - Maric vicinissimo al 2-1 del Monza

Il Monza sfiora il raddoppio immediato con Maric, che in area, allungandosi, pizzica con lo scarpino il pallone deviandolo vicino al palo.

21:41

34' - GOL DI MALDINI, MILAN-MONZA 1-1!

Il Monza pareggia con Maldini a conclusione di una bellissima azione, impreziosita dall'assist di Vignato e finalizzata dall'ex rossonero, applaudito da San Siro. Il gol è nato dallo spunto a destra di Vignato che ha alzato la testa e servito con un traversone rasoterra e arretrato la corsa di Maldini, bravo di prima a girare in porta.

21:39

32' - Calabria, sombrero e tiro

Calabria, in proiezione offensiva, si ritrova in area e si libera con un sombrero del difensore, poi calcia forte in porta: parata e angolo.

21:29

22' - Fuori Sensi per infortunio

Dopo poco più di venti minuti Sensi chiede il cambio per una forte botta al costato e lascia il posto a Pessina, che eredita la fascia di capitano del Monza.

21:24

17' - Leao sfiora il raddoppio

Milan vicino al raddoppio: Saelemaekers ispirato, col destro pennella per Leao che di testa va vicino al gol.

21:17

11' - GOL DI SAELEMAEKERS DI RABONA

Il Milan sblocca la gara con una super giocata di Saelemaekers, che tenta la rabona e grazie a una deviazione firma la rete del vantaggio.

21:16

10' - Possesso Milan, Vignato pericoloso

Primi minuti di gestione e possesso Milan, senza però chance da segnalare. Buono spunto invece dalla parte opposta di Vignato, il cross in area però non trova nessuno.

21:07

1' - INIZIA MILAN-MONZA!

Si parte, l'arbitro Giua dà il via a Milan-Monza.

21:03

Nesta e Ibra ricordano Berlusconi

Ibrahimovic ricorda Silvio Berlusconi: "Il mio ricordo di Berlusconi è grande. Quando mi ha potato per la prima volta qui al Milan mi ha regalato grande felicità e gli sarò sempre grato. Se oggi siamo tutti qui è merito suo, lo porteremo sempre nel nostro cuore". A fargli eco Nesta: "E' una grande emozione tornare a Sin Siro dopo tanti anni. Un grande grazie a Berlusconi per quello che ci ha dato. Un abbraccio a tutti i tifosi del Milan, che per dieci anni mi hanno fatto vivere grandi emozioni: vi porto tutti nel mio cuore".

20:59

Il ricordo di Silvio Berlusconi: canta Fausto Leali

Mancano pochi minuti al via del Torneo, prima però l'omaggio a Silvio Berlusconi tramite un video proiettato sul maxi schermo di San Siro e "Stand by me" cantata da Daniel Musa e Fausto Leali.

20:45

Il Milan presenta i nuovi acquisti

Prima dell'inizio della partita c'è stata la presentazione ai tifosi di tutti i nuovi acquisti del Milan, da Pavlovic e Morata a Emerson Royal.