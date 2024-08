Genoa-Inter ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Genoa-Inter, la cronaca

Il Genoa di Alberto Gilardino, orfano di Retegui e Gudmundsson, si ripresenta alle porte del nuovo campionato con rinnovate ambizioni e una squadra parzialmente rivoluzionata dal mercato. Non sarà facile colmare i vuoti lasciati dal centravanti della nazionale italiana e dal fantasista islandese, approdati rispettivamente all'Atalanta e alla Fiorentina. Il prolungamento di contratto del tecnico, però, ha il sapore di continuità e progettualità. Sponda Inter, invece, non si può non partire con l'obiettivo di difendere il tricolore conquistato senza troppi problemi nella passata stagione. Sarà la prima Serie A dei nerazzurri con la seconda stella sul petto, sempre con Simone Inzaghi in panchina. Dopo aver portato a casa un'altra Coppa America con la sua Argentina, Lautaro Martinez vuole confermarsi anche in Italia e in Champions League, dove sarà sicuramente protagonista. Riflettori puntati su Taremi, che nel corso dell'annata potrà insidiare in più occasioni Marcus Thuram. Il figlio d'arte è avvisato. Inter favorita, ma sarà battaglia dalla prima alla trentottesima giornata.