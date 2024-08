Milan-Torino diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

È il giorno dell'esordio di Paulo Fonseca in Serie A sulla panchina del Milan , che ha deciso di aprire un nuovo ciclo dopo aver chiuso l'era Stefano Pioli. Di fronte, il Torino di Paolo Vanoli , che ha scelto di ripartire dalle idee e dal gioco dell'ex allenatore del Venezia. Tutto pronto a San Siro per la prima giornata di campionato.

Milan-Torino, l'orario

Milan-Torino andrà in scena oggi, sabato 17 agosto, alle ore 20.45 allo "Stadio Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Milan-Torino in diretta tv

Milan-Torino sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. L'app di DAZN è attiva su ogni comune smart tv ed è possibile fruire dei contenuti online anche attraverso dispositivi mobili come PlayStation e XBox.

Dove vedere Milan-Torino in streaming

Milan-Torino sarà visibile live in streaming su Sky, Now e DAZN. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio.