Empoli-Monza diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

A disposizione: Brancolini, Chiorra, Goglichidze, Cacace, Shpendi, Caputo, Haas, Guarino, Ekong, Donati, Stojanovic, Marianucci, Sodero, Popov. Indisponibili: Ebuehi, Perisan.

Squalificati: Grassi, D’Aversa (All.).

La probabile formazione di Nesta

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, S. Vignato, Mota Carvalho. All. L. Rubinacci.

A disposizione: Sorrentino, Mazza, Bettella, Caldirola, P. Pereira, D'Ambrosio, Gagliardini, Machin, Sensi, Forson, Caprari, Djuric, Maric, Petagna.

Indisponibili: Ciurria, Cragno. Squalificati: Nesta (All.).

Empoli-Monza, la cronaca

Empoli e Monza si presentano alla prima di campionato senza i rispettivi allenatori in panchina. Roberto D'Aversa e Alessandro Nesta, infatti, risultano squalificati dal giudice sportivo, in virtù dei provvedimenti presi dalla classe arbitrale nel corso delle ultime partite ufficiali che hanno visto protagonisti i due tecnici (a Lecce e Reggio Emilia, ndr). Nuovo corso per ambo le squadre, con tante novità e qualche certezza. I brianzoli aspettano ancora un portiere dal mercato, con l'affare Szczesny ormai sfumato, mentre i toscani vogliono centrare con serenità l'obiettivo salvezza. Sarà un campionato difficile, ma non mancano spunti e profili interessati. Uno su tutti, Daniel Maldini, figlio d'arte che vuole imporsi in Serie A andando oltre pregiudizi e luoghi comuni.