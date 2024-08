Uomini e scopi

De Rossi e Dybala, l’Arabia e l’orgoglio

De Rossi si è assunto la responsabilità di dire che in questa Roma nessuno è indispensabile. Nemmeno Dybala. La penso diversamente, molto diversamente, ma apprezzo il coraggio di Daniele che per questa scomoda frase è stato investito dalle offese (social) di molti tifosi, i più stronzi si sono spinti fino alle minacce. Un classico. A Cagliari Paulo non partirà dall’inizio. Per scelta tecnica: alla Roma non è ancora giunta un’offerta dell’Al-Qadsiah, pertanto non risulta ancora in vendita, visto che è impensabile che la società lasci andare a zero il giocatore più importante, meglio pagato e amato, con tutto il suo mirabolante capitale emotivo. Spero che Paulo resti e, insieme a me, lo sperano i romanisti, Dazn, Sky e la Lega calcio poiché - come ha segnalato Luca Valdiserri sul Corriere della Sera - il campionato ha appena perso 253 gol, mentre 188 sono con la valigia in mano. Conosciamo tutti il proprietario della valigia.

La Lega dei singoli e dei simboli

Ieri il presidente Casini era a Marassi, mentre l’ad De Siervo ha scelto San Siro. Tra le novità stagionali introdotte dalla Lega calcio segnalo la ragazzina o il ragazzino che prima dell’inizio della partita consegnano la fascia ai capitani delle squadre. Quanto a iniziative simboliche siamo i primi al mondo...