Verona-Napoli diretta, segui la partita di oggi LIVE

Antonio Conte al debutto in Serie A sulla panchina azzurra: scocca l'ora di Verona-Napoli . Dopo la prima gara ufficiale, vinta ai rigori contro il Modena in Coppa Italia, Di Lorenzo e compagni sono impegnati nella prima giornata di campionato. Dall'altra parte del campo i gialloblù di Paolo Zanetti . Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

19:08

38' - Tenativo acrobatico di Juan Jesus

Angolo di Politano, tentativo acrobatico di Juan Jesus, appostato sul secondo palo, che non trova il miglior impatto col pallone.

19:05

35' - Rischia il Verona

Frese tocca male all'indietro per Montipò, che serve involontariamente Anguissa: alto il destro del camerunese a porta vuota.

19:03

33' - Anguissa ci prova di testa

Cross di Di Lorenzo, colpo di testa di Anguissa, sbucato tra Duda e Coppola: palla di poco alta sulla traversa.

19:01

31' - Ammonito Tchatchoua

Tchatchoua allontana il pallone con un gesto di stizza: è il secondo ammonito di Verona-Napoli.

18:57

27' - Cooling break

Si fermano per dissetarsi Verona e Napoli, cooling break. Conte e Zanetti ne approfittano per dare indicazioni ai propri giocatori. Massaggi per Anguissa.

18:56

26' - Anguissa rischia l'ammonizione

Livramento messo giù da Anguissa, Marchetti non lo ammonisce graziandolo: brontolano i tifosi sugli spalti del Bentegodi.

18:51

21' - Serdar costretto a chiedere il cambio

Serdar non ce la fa a continuare: problemi muscolari, dentro Belahyane.

18:50

20' - Ammonito Coppola

Prima ammonizione della partita, giallo per Coppola per fallo su Politano.

18:49

19' - Ci prova Politano

Politano rientra sul sinistra e calcia: palla sul fondo alla sinistra di Montipò.

18:45

15' - Il Verona prova a prendere campo

Il Verona prova a prendere campo. Probelmi muscolari per Serdar. Lo staff medico gialloblù fa il suo ingresso in campo. Nulla di grave.

18:40

10' - Tiro di Kvaratskhelia

Tiro di Kvara, smorzato dalla difesa del Verona: Montipò blocca senza problemi. Prima conclusione nello specchio della porta della partita.

18:36

6' - Kvaratskhelia svaria su tutto il fronte d'attacco

Fallo di Dawidowicz su Kvaratskhelia. Il fuoriclasse georgiano si dà un gran da fare per provare a liberarsi.

18:35

5' - Possesso palla Napoli

Possesso palla e costruzione dal basso del Napoli. Il Verona è attento. Tutti i giocatori di Zanetti sono posizionati dietro alla linea del pallone e provano a ripartire rapidamente quando rubano palla.

18:31

1' - Partiti

Calcio d'inizio, è iniziata Verona-Napoli.

18:28

Verona e Napoli in campo

Verona e Napoli sono in campo. Sta per iniziare il match al Bentegodi.

18:20

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Verona-Napoli

Sta per iniziare Verona-Napoli. Le squadre hanno fatto rientro negli spogliatoi dopo aver concluso il riscaldamento e si apprestano a rientrare per il calcio d'inizio.

18:16

Sogliano a DAZN sul futuro di Suslov

Sogliano a DAZN: "Suslov? Può succedere di tutto. Il nostro club agisce in maniera lineare. Le plusvalenze per noi sono fondamentali per mantenere un profilo giusto. Non è facile privarsi di giocatori che hanno fatto bene, ma abbiamo altri giocatori che si devono ripetere. Dobbiamo salvarci all'ultima giornata. Dobbiamo trovare la forza per ripeterci".

18:12

Manna a DAZN: "Neres a Roma? È in vacanza"

Manna a DAZN: "Conte non deve fare l'aziendalista. Più che uno sfogo penso che sia una cosa normale, corretta. Volevamo arrivare a questa prima partita più pronti, non ci siamo riusciti per dinamiche oggettive, ma la condivisione è importante. Stiamo iniziando un progetto nuovo. C'è bisogno di tempo per arrivare a dei risultati. Neres? Non abbiamo ancora chiuso. È a Roma? È in vacanza (ride)".

18:10

Manna a DAZN sulle parole di Conte e il futuro di Osimhen

Manna a DAZN: "Come sono state prese le parole di Conte? Con lui condividiamo tutto. Non è contento e non lo siamo neppure noi. Che siamo numericamente corti è un fatto oggettivo. La situazione non è semplicissima ma cercheremo di fare il meglio possibile. La situazione di Osimhen è abbastanza chiara: ha espresso una volontà netta, mancano dodici giorni e cerchiamo di trovare una soluzione. Victor è un giocatore importante con parametri importanti, non è per tutti. Cerchiamo una soluzione che lo appaghi e che ci appaghi".

18:09

Verona-Napoli, arbitra Marchetti

Sarà Marchetti della sezione di Ostia l'arbitro di Verona-Napoli, che prenderà il via tra ventuno minuti allo stadio Bentegodi di Verona.

18:07

Ferrara a DAZN: "Lukaku al Napoli solo per Conte"

Ferrara a DAZN: "L'importanza di Conte la capisci da quelli che sono più di dettagli. Lukaku arriva al Napoli, nonostante le difficoltà del Napoli, per un solo motivo: Antonio Conte. Ovvio, sempre ammesso che poi alla fine arrivi davvero".

18:03

Di Lorenzo a DAZN sulle parole di Conte in conferenza stampa

Di Lorenzo a DAZN: "La parentesi di questa estate è passata. Ho voglia di giocare per il Napoli, per la società, per i tifosi. Le parole di Conte in conferenza? Tutti ci dobbiamo sentire responsabili. Sono il capitano e insieme agli altri giocatori più rappresentativi dobbiamo far capire ai nuovi cosa significa giocare nel Napoli. Veniamo da un anno difficile, ma il gruppo c'è. Siamo pronti. Ho subito apprezzato le qualità umane e calcistiche di Conte. Sono sicuro che seguendolo cresceremo sia individualmente sia come squadra".

18:01

Lazovic a Sky: "Napoli grande squara nonostante le difficoltà"

Lazovic a Sky: "È la mia sesta stagione qua. Come ogni volta riparto per fare meglio di prima. Speriamo di raggiungere la salvezza, che è il nostro obiettivo. Dobbiamo affrontarle tutte, il Napoli è una grande squadra nonostante le difficoltà nella costruzione della squadra. Ci aspetta una partita difficilissima".

17:57

Lazovic a DAZN: "Non può mancare il giusto atteggiamento"

Lazovic a DAZN: "Contro il Napoli non dovrà mai mancare il giusto atteggiamento, che ci è mancato in Coppa Italia contro lo Spezia. Dobbiamo lottare su ogni pallone e dare più del cento per cento. Abbiamo visto che ci sono stati risultati imprevedibili nelle prime partite della nuova stagione".

17:51

Napoli e Verona in campo per il riscaldamento

Il Napoli entra in campo per il riscaldamento. Bordate di fischi dai tifosi del Verona, che caricano i beniamini di casa. Dagli altoparlanti gli ACDC caricano l'atmosfera.

17:50

Verona-Napoli, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Verona-Napoli.

VERONA (4-2-3-1):Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Duda, Serdar; Rocha Livramento, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

NAPOLI: (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Conte.

17:48

Verona, la formazione ufficiale

La formazione ufficaile del Verona di Paolo Zanetti.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Duda, Serdar; Rocha Livramento, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

17:43

Napoli, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale del Napoli di Antonio Conte.

NAPOLI: (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Conte.

17:42

I portieri del Napoli in campo

Fanno il loro ingresso in campo i portieri del Napoli: fischi dai tifosi del Verona coperti dai cori dei tifosi azzurri. Inizia il riscaldamento degli estremi difensori azzurri.

17:40

FANTACUP: scopri tutti i premi in palio

Premi incredibili per il nostro nuovo gioco del Fantacalcio®, scoprili tutti! E clicca qui per iscriverti!

17:30

Arrivato il pullman del Napoli

Il pullman del Napoli ha fatto il suo arrivo allos tadio Bentegodi. Un'ora al calcio d'inizio di Verona-Napoli.

17:20

Napoli, duemila tifosi al Bentegodi

Saranno duemila i tifosi azzurri nel Settore Ospiti dello stadio Bentegodi di Verona. Previsti 20mila spettatori complessivi: si giocherà in una splendida cornice di pubblico.

17:10

Verona-Napoli, le probabili scelte di Conte

Napoli, la probabile formazione di Conte per la sfida al Bentegodi contro il Verona. LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI

17:00

Tutto pronto per Verona-Napoli

Alle 18:30 il calcio d'inizio di Verona-Napoli. Va riempiendosi di tifosi lo stadio Bentegodi.

Stadio Bentegodi - Verona