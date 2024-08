Lecce-Atalanta diretta ore 18:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Lecce-Atalanta, l'orario

Lecce-Atalanta è in programma oggi, lunedì 19 agosto, alle ore 18.30 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Dove vedere Lecce-Atalanta in diretta tv

Lecce-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN, broadcaster titolare dei diritti televisivi di tutte le gare di Serie A L'app di DAZN è scaricabile gratuitamente su smart tv ed è possibile accedervi anche tramite PlayStation e XBox. Oltre che per gli abbonati a DAZN, Lecce-Atalanta sarà visibile anche per gli abbonati a Sky su Sky Sport Calcio (canale 202).

Dove vedere Lecce-Atalanta in streaming

Lecce-Atalanta sarà trasmessa live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, ed è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Live streaming anche per gli abbonati di Sky, mediante l'app Sky Go, e su NOW Tv. È possibile seguire Juve-Como anche attraverso la diretta testuale de Il Corriere dello Sport - Stadio.