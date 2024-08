Roma, torna il servizio di trasporto all'Olimpico per i tifosi con disabilità motoria

Domenica 25 agosto, in occasione della prima partita stagionale all'Olimpico, riparte l'iniziativa “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli”, il servizio dedicato ai tifosi della Roma con disabilità motoria che utilizzano la carrozzina. Anche quest'anno, KINTO, il brand globale di mobilità del Gruppo Toyota e Mobility Service Provider dell'AS Roma, fornirà una flotta di veicoli Toyota appositamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità motoria, disponibile per tutte le partite in casa.