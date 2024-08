Inter-Lecce diretta ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

La probabile formazione di Gotti

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Banda, Marchwinski, Dorgu, Krstovic. All. Gotti.

Inter-Lecce, la cronaca

Come detto, i nerazzurri non hanno cominciato come avrebbero voluto il campionato: in trasferta contro il Genoa si sono fatti recuperare nel finale per un rigore concesso da Bisseck. Dall'altra parte i salentini non sono partiti bene davanti ai propri tifosi, subendo quattro gol dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini.