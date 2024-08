Disastro Milan, brutta sconfitta a Parma: Pulisic non basta

Parma-Milan 2-1: Man la sblocca, Cancellieri la chiude

Primo tempo tutto di marca ducale, con Dennis Man che sblocca subito la partita al "Tardini", scartando il cioccolatino di Valeri e punendo Maignan all'alba del match. La reazione dei rossoneri tarda ad arrivare, nonostante un paio di tentativi di Pavlovic e un'iniziativa personale di Reijnders, e i padroni di casa cercano di approfittarne, superando con estrema facilità la retroguardia di Paulo Fonseca e presentandosi in più occasioni a tu per tu con il portiere del Milan, protagonista di due interventi importanti. Man, Mihaila e Sohm sprecano le chances per il possibile raddoppio e nella ripresa consentono agli ospiti di centrare il bersaglio, sull'asse Leao-Pulisic. Si accendono le due stelle e il Milan segna. Pecchia, però, si affida ai cambi e alla velocità del tandem Almqvist-Cancellieri, con l'ex Empoli che deposita in fondo al sacco il gol del definitivo 2-1. Tre punti importantissimi per il Parma, primo ko per il Milan. Esordio infelice per Fofana.