Il Genoa vince a Monza: Pinamonti fa esultare Gilardino e stende Nesta

Primo successo stagionale per il Genoa di Alberto Gilardino che, dopo il pareggio in extremis al Ferraris contro l' Inter (2-2), ha vinto in trasferta all'U-Power Stadium contro il Monza di Alessandro Nesta .

Decide Pinamonti di testa

La sfida tra campioni del Mondo, ora in panchina, è stata vinta dall'allenatore dei rossoblù. Gilardino ha esultato come se avesse piazzato lui il colpo di testa decisivo di Pinamonti su assist di Sabelli. La giocata che ha deciso la partita è arrivata al settimo minuto di recupero del primo tempo. Un extra di tempo corposo a causa del tempo perso per soccorrere Bani, infortunato e sostituito da Vogliacco. Primo gol con la maglia dei Grifoni per l'erede di Retegui. Nel finale Throsby ha sfiorato il colpo del ko. I liguri salgono, dunque, a quota 4 punti in classifica. I brianzoli, che all'esordio avevano pareggiato 0-0 a Empoli, restano fermi a quota 1.