Roma-Empoli diretta: Dybala day all'Olimpico, segui la partita LIVE

È il Dybala day oggi (25 agosto) all'Olimpico, dove la Roma di De Rossi ospita l'Empoli (fischio d'inizio alle ore 20:45) nel match valido per la 2ª giornata di Serie A in una serata speciale per l'argentino, osannato dai tifosi per aver rifiutato la faraonica offerta dei sauditi dell'Al-Qadsiah . Ecco così che ci sarà anche la 'Joya' tra i giallorossi, fermati sul pari a Cagliari al debutto e a caccia dunque della prima vittoria stagionale. Segui la partita in diretta con aggiornamenti in tempo reale e le dichiarazioni dei protagonisti.

20:25

De Rossi: "Curioso di vedere Dybala e Soulè insieme"

Daniele De Rossi, a pochi minuti da Roma-Empoli, parla della coesistenza tra Dybala e Soulè: "Abbiamo anche noi questa curiosità, calpestano le stesse mattonelle con caratteristiche diverse, possono giocare insieme anche con Mati a destra e Paulo sotto punta, invece oggi abbiamo tenuto Dybala a destra nella sua posizione ideale e Mati a sinistra come in quei minuti a Cagliari in cui si sono trovati abbastanza bene. Inizieremo così".

20:13

Soulè: "Contento che Dybala sia rimasto"

Matias Soulè esulta per la conferma di Paulo Dybala. "Sono molto felice per lui e ovviamente per noi perché ci darà una grande mano", ha dichiarato a pochi minuti dall'inizio di Roma-Empoli. "Siamo molto amici io lui Leo (Paredes ndr.) e Angelino. Come giocheremo? Io a sinistra e lui a destra con Pellegrini e Angelino a scambiarsi con noi, senza riferimenti, mi trovo bene ovunque".

20:10

Squadre in campo per il riscaldamento

Le squadre entrano allo stadio Olimpico per iniziare il riscaldamento pre partita. Applausi dalla Curva Sud per Dybala e compagni.

20:04

De Rossi, le parole su Dybala

19:51

Roma, Abraham in uscita

19:42

Empoli, la formazione ufficiale

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Pezzella; Fazzini, Solbakken Colombo. Allenatore: Sullo (D'Aversa squalificato).

19:39

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, NDicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé, Dovbyk. All.: De Rossi.

19:33

Roma-Empoli, le quote degli scommettitori

19:20

Dybala e il calcio romantico

19:11

Dybala, ecco come sarà accolto dall'Olimpico

19:00

Roma-Empoli: dove vederla in diretta tv e in streaming

Roma, stadio Olimpico